Carlos Alcaraz entrou da melhor maneira em Wimbledon, num dia complicado no All England Club, marcado por dezenas de jogos adiados devido à chuva.

O tenista espanhol, número um do mundo, despachou Jeremy Chardy, número 542 do ranking ATP, em uma hora e 55 minutos, com um triunfo por 3-0, pelos parciais 6-0, 6-2 e 7-5.

Já Andy Murray, vencedor do Major britânico em duas ocasiões, e tenista da casa, venceu Ryan Peniston também por 3-0, em duas horas e três minutos: 6-3, 6-0 e 6-1.

Nuno Borges, o único português no quadro principal, viu o seu encontro, diante do argentino Francisco Cerundolo, ser adiado para a manhã desta quarta-feira, a partir das 11h00.

No quadro masculino, Elena Rybakina, campeã em título e número três do ranking WTA, bateu a norte-americana Shelby Rogers, por 2-1.

A tenista cazaque até entrou a perder diante da número 49 do mundo, por 6-4, mas respondeu de forma imperial nos dois parciais seguintes: 6-1 e 6-2.

Já Aryna Sabalenka, segunda do ranking mundial, teve menos dificuldades para eliminar a húngara Panna Udvardy (82.º do ranking): venceu em uma hora e três minutos por dois sets a zero – 6-3 e 6-1.