Ashleigh Barty e Karolina Pliskova garantiram, esta quinta-feira, a presença na final de Wimbledon.



A australiana, número um do mundo, impôs-se frente a Angelique Kerber, campeã em 2018, em dois sets pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-3 no tie break), após uma hora e 29 minutos de encontro.



Barty, que conta com apenas um major conquistado em Roland Garros, nunca tinha superado os oitavos de final da prova londrina e já sabe que vai defrontar Pliskova na final.



A checa, 13.ª do ranking WTA, bateu Aryna Sabalenka em três partidas: 5-7, 6-4 e 6-4.



Pliskova jamais havia ultrapassado os oitavos de final de Wimbledon, preparando-se agora para discutir o título no All England Club.