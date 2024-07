Andy Murray ainda vai a jogo pelo menos mais uma vez esta semana, mas despediu-se esta quinta-feira do Torneio de Wimbledon numa cerimónia emocionante que decorreu no Court Central do All England Club.

O tenista britânico jogou pares ao lado do irmão, Jamie, e perdeu diante da dupla Rinky Hijikata e John Peers, pelos parciais de 7-6(6) e 6-4.

No final, Sir Andy Murray foi homenageado pelo Grand Slam britânico, com uma cerimónia emotiva que contou com algumas das principais figuras do ténis no local, como Novak Djokovic, John McEnroe ou Iga Swiatek.

Murray viu um vídeo com os melhores momentos da carreira e depois, sempre a segurar as lágrimas, revisitou esses momentos, entre os quais as duas finais vencidas naquele mesmo court, em 2013 e 2016, e a final perdida em 2012 no mesmo tapete verde, para Roger Federer.

Entre agradecimentos à equipa técnica e à família, Murray deixou a porta aberta a um regresso ao All England Club, como espectador e até eventualmente como treinador. Para já, segue-se os pares mistos, variante que vai jogar ao lado de Emma Raducanu.