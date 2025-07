O heptacampeão Novak Djokovic, sexto no ranking mundial, qualificou-se para os “oitavos” de Wimbledon, graças ao triunfo sobre o compatriota Miomir Kecmanovic. Foi a centésima vitória neste Grand Slam.

Na tarde deste sábado, o sérvio superou o 49.º da hierarquia em três “sets”, pelos parciais de 6-3, 6-0 e 6-4, ao cabo de uma hora e 47 minutos.

Djokovic, que ganhou na relva londrina em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, vai medir forças com o austrialiano Alex De Minaur (11.º), que venceu o dinamarquês August Holmgren (192.º), por 6-4, 7-6 e 6-3.

De recordar que Novak Djokovic é recordista de títulos do Grand Slam (24), aos 38 anos. O próximo duelo está agendado para a manhã de domingo (11h).

