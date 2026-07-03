Novak Djokovic garantiu, esta sexta-feira, a presença nos oitavos de final de Wimbledon, ao vencer o francês Arthur Rinderknech por 7-5, 6-4, 1-6 e 7-6 (7-4), num encontro que durou três horas.

Com este triunfo, o tenista sérvio igualou Roger Federer no topo da lista de jogadores com mais vitórias em Wimbledon, somando 105 triunfos no torneio londrino.

Nos oitavos de final, Djokovic vai defrontar o russo Roman Safiulin, atual 132.º classificado do ranking mundial.