Tenis
Há 30 min
Wimbledon: Djokovic vence Arthur Rinderknech e iguala registo de Federer
Tenista sérvio chegou às 105 vitórias no Grand Slam londrino
AL
Tenista sérvio chegou às 105 vitórias no Grand Slam londrino
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Novak Djokovic garantiu, esta sexta-feira, a presença nos oitavos de final de Wimbledon, ao vencer o francês Arthur Rinderknech por 7-5, 6-4, 1-6 e 7-6 (7-4), num encontro que durou três horas.
Com este triunfo, o tenista sérvio igualou Roger Federer no topo da lista de jogadores com mais vitórias em Wimbledon, somando 105 triunfos no torneio londrino.
Nos oitavos de final, Djokovic vai defrontar o russo Roman Safiulin, atual 132.º classificado do ranking mundial.
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