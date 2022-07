Terminou na segunda ronda a primeira participação de Nuno Borges e Francisco Cabral, enquanto dupla, num Grand Slam, neste caso no Torneio de Wimbledon.

Esta sexta-feira, os portugueses foram eliminados por Juan-Sebastián Cabal e Robert Farah na variante de pares.

O primeiro set foi equilibrado, e Borges e Cabral só cederam no último jogo de serviço antes do tie-break, perdendo por 7-5. No segundo parcial, um «break» voltou a fazer a diferença para a dupla colombiana, que depois fechou o encontro no terceiro set com um 6-2.