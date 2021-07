Roger Federer apurou-se esta tarde para a terceira ronda do torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da época de ténis, ao bater o francês Richard Gasquet.

Depois do triunfo inaugural frente a Mannarino, devido a uma lesão do atleta gaulês, o suíço subiu o nível do seu ténis e dominou Gasquet com um 3-0 (7-6, 6-1 e 6-4), em uma hora e 54 minutos.

Na próxima ronda, Federer, que já venceu Wimbledon em oito ocasiões, vai defrontar Cameron Norrie.

Mais cedo, Daniil Medvedev, também um dos candidatos à vitória, «despachou» o prodígio espanhol Carlos Alcaraz por 3-0 (6-4, 6-1 e 6-2).