Está encontrado o adversário de Roger Federer nos quartos de final de Wimbledon: Hubert Hurkacz venceu Daniil Medvedev e marcou encontro com o tenista suíço.

A partida entre Hurkacz e Medvedev havia sido suspensa na segunda-feira, devido à chuva, e foi retomada ao início desta tarde, com o número dois do mundo em vantagem por 2-1.

No entanto, Hurkacz, número 16 do ranking ATP, entrou melhor e obrigou Medvedev a ir para o quinto jogo do encontro. Conseguiu um break logo no início e avançou para a vitória.

Aos 24 anos, o polaco Hubert Hurkacz está pela primeira nos quartos de final de um Grand Slam. Defronta esta quarta-feira Federer, o maior vencedor de Wimbledon.