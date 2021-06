João Sousa, atual 109.º classificado do ranking mundial de ténis, vai disputar o quadro principal de Wimbledon, sem passar no ‘qualifying’, depois de a organização do terceiro Grand Slam de 2021 ter abdicado de entregar dois ‘wild cards’.



O torneio vai ser disputado entre 28 de junho e 11 de julho.

Esta vai ser a sétima presença consecutiva de João Sousa no torneio disputado no All England Club, em Londres, onde tem como melhor resultado a presença nos oitavos de final na última edição disputada, em 2019, quando foi eliminado pelo espanhol Rafael Nadal.