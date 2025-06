O sorteio do quadro principal de Wimbledon, o terceiro evento do Grand Slam da temporada de ténis, ditou que Nuno Borges, que teve entrada direta no quadro principal, vai defrontar o argentino Francisco Cerundolo. O melhor tenista português da atualidade, que ocupa o 37.º lugar no ranking ATP, vai jogar contra o número 18 do ranking, esta segunda-feira.

Os dois tenistas defrontaram-se apenas por uma vez no circuito profissional. Aconteceu em 2023, precisamente na relva de Wimbledon, tendo a vitória sorrido a Cerundolo em quatro sets.

Por outro lado, Jaime Faria, que enfrentou três rondas de qualificação para chegar ao quadro principal, vai encontrar o italiano Lorenzo Sonego, número 48 na hierarquia mundial. O tenista luso, que ocupa o 117.º posto do ranking, entra em «court» também na próxima segunda-feira.

A primeira ronda do mítico torneio britânico, jogado em relva, terá 64 jogos, com destaque para Carlos Alcaraz. O bicampeão do torneio, número dois do ranking ATP e que recentemente conquistou Roland Garros, vai enfrentar o veterano italiano Fabio Fognini na primeira ronda.

Jannik Sinner, líder do ranking ATP e que na última edição do torneio chegou aos quartos de final, vai defrontar o compatriota Luca Nardi.

No quadro feminino, a campeã em título, Barbora Krejcikova, defronta a jovem filipina Alexandra Eala, enquanto a líder mundial, Aryna Sabalenka, inicia o torneio diante da canadiana Carson Branstine, vinda da fase de qualificação. Realce ainda para o duelo entre Coco Gauff e Dayana Yastremska.

O torneio de Wimbledon decorre entre 30 de junho e 13 de julho, no All England Lawn Tennis, em Londres. É o terceiro evento do Grand Slam da temporada ATP, o único jogado em relva.