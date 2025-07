Novak Djokovic deu mais uma demonstração de força em Wimbledon, qualificando-se pela 16.ª vez para os quartos de final do Major britânico, que conquistou por sete vezes na carreira.

Frente ao australiano Alex De Minaur (número 11 do mundo), o tenista sérvio começou por “levar” um raro 6-1, mas deu uma resposta à altura, vencendo os três parciais seguintes por 6-4, em 3:20 horas.

38 is the new 28 😉@DjokerNole #Wimbledon pic.twitter.com/tecruAzWFU