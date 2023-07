Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

A final esperada do torneio de Wimbledon cumpriu-se, joga-se este domingo, e vai poder acompanhá-la aqui, no Maisfutebol.

O Court Central do All England Club recebe esta tarde o duelo decisivo do quadro masculino do terceiro Grand Slam da temporada, e pode ver Djokovic igualar os oito títulos conquistados por Roger Federer na relva britânica – e o 24.º Major da carreira.

Já Alcaraz procura o segundo Grand Slam da carreira, depois de se ter sagrado campeão da edição do US Open no ano passado.

SIGA AQUI A PARTIR DAS 14H00 O ENCONTRO ENTRE ALCARAZ E DJOKOVIC.