Imune à razia de cabeças de série em Wimbledon, Jannik Sinner, líder do ranking mundial, confirmou o favoritismo que lhe era atribuído no duelo com o espanhol Pedro Martínez (52.º) com um triunfo categórico, construído em menos de duas horas, pelos parciais de 6-1, 6-3 e 6-1.

O nível de dificuldade para Sinner promete subir nos oitavos de final, quando defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov (21.º), que este sábado afastou o austríaco Sebastian Ofner (165.º) também em três sets (6-3, 6-4 e 7-6).

Num dia em Novak Djkovic (6.º) mede forças com o compatriota Miomir Kecmanovic (49.º), nota para a boa vitória do italiano Flavio Cobolli (24.º) diante do checo Jakub Mensik (17.º) pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-4.

No quadro feminino, a campeã em título, Barbora Krejcikova (16.ª), foi afastada, na terceira ronda, pela norte-americana Emma Navarro, que fecha o top 10 mundial, pelos parciais de 2-6, 6-3 e 6-4.

Igualmente fora de Wimbledon ficou a vencedora da edição de 2022, a cazaque Elena Rybakina (11.ª), derrotada pela dinamarquesa Clara Tauson (22.ª) por 7-6 e 6-3.

Nota ainda para os apuramentos da polaca Iga Switek (4.ª) e da russa Mirra Andreeva (7.ª), que afastaram as norte-americanas Danielle Collins (54.ª) e Hailey Baptiste (55.ª), respetivamente, em dois sets.