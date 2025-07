Já são conhecidos os dois encontros das meias-finais do torneio de Wimbledon, após Jannik Sinner e Novak Djokovic terem ganho os respetivos encontros, durante esta quarta-feira.

O tenista italiano, número um do ranking ATP, foi o primeiro a entrar em campo e venceu Ben Shelton por 3-0, em duas horas e 21 minutos, pelos parciais de 7-6, 6-4 e 6-4.

Mais tarde, o sérvio de 38 anos precisou de três horas e 13 minutos para derrotar o italiano Flavio Cobolli (3-1), com os parciais de 6-7, 6-2, 7-5 e 6-4.

Já dentro do último set, Djokovic escorregou enquanto disputava uma bola e chegou mesmo a ficar no chão, mas levantou-se e acabou por vencer o encontro.

Si Djokovic no se ha roto el aductor aquí es porque es de goma.



Qué barbaridad. Vaya susto. pic.twitter.com/XDRW6pdDa3 — José Morón (@jmgmoron) July 9, 2025

Jannik Sinner irá agora medir forças precisamente com Novak Djokovic nas meias-finais do terceiro «Grand Slam» da temporada, sendo que no outro lado estarão Carlos Alcaraz, atual detentor do troféu, e Taylor Fritz.