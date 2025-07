Iga Swiatek e Belinda Bencic apuraram-se, pela primeira vez na carreira, para as meias-finais do torneio de Wimbledon, o único do Grand Slam disputado em relva.

A polaca, atual número quatro do ranking mundial, alcançou esse feito depois de ter derrotado a russa Liudmila Samsonova (19.ª) em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 7-5.

O encontro prolongou-se por quase duas horas, muito por culpa de um segundo parcial muito equilibrado, que Swiatek resolveu ao segundo match-point de que dispôs com Samsonova a servir.

Também em dois sets, mas com parciais apertadíssimos (duplo 7-6), Belinda Bencic (35.ª) afastou a jovem Mirra Andreeva (7.ª). A partida ficou resolvida em dois tie-breaks (7-3 e 7-2), ao cabo de 2:10 horas.

Aos 28 anos, Bencic chega pela primeira vez às mais-finais de Wimbledon praticamente um anos depois de ter sido mãe. A antiga top 4 mundial conquistou mesmo um título em fevereiro deste ano, no WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Iga Swiatek e Belinda Bencic defrontam-se nas meias-finais do torneio britânico, para as quais já se haviam qualificado Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova. Até aqui, nenhuma destas quatro tenistas conseguiu chegar à final de Wimbledon.