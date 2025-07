Já são conhecidas as finalistas da edição de 2025 do torneio de Wimbledon.

Depois do triunfo histórico de Amanda Anisimova frente a Aryna Sabalenka, número um do ranking WTA, a polaca Iga Swiatek levou a melhor sobre Belinda Bencic, na segunda meia-final desta quinta-feira. Uma hora e 12 minutos foram necessários para a vitória por 2-0, com os parciais de 6-2 e 6-0.

A final do terceiro «Grand Slam» da temporada, na vertente feminina, acontece este sábado (16h).