Aos 34 anos, Tatjana Maria apurou-se esta terça-feira para as meias-finais de um torneio do Grand Slam, ao triunfar frente à compatriota Jule Niemeier, nos quartos de final de Wimbledon.

No court número um do All England Club, a tenista alemã, número 103 do mundo, venceu por 2-1, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 7-5, em duas horas e 20 minutos.

Na próxima eliminatória, Maria vai ter pela frente a vencedora do encontro entre Ons Jabeur, uma das favoritas ao título, e Marie Bouzkova.