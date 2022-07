O grego Stefanos Tsitsipas e o australiano Nick Kyrgios foram multados pelo comportamento demonstrando no sábado, no embate da terceira ronda do torneio de Wimbledon.

O jogo deu muito que falar devido às várias incidências durante e depois da partida.

Durante o jogo, destaque para uma bola atirada por Tsitsipas para a bancada.

O tenista grego acertou também com uma bola no adversário.

Já Kyrgios, como faz tantas vezes, passou grande parte do jogo a provocar Tsitsipas.

Após as incidências, que continuaram nas conferências de imprensa de ambos, Tsitsipas, número cinco mundial, foi multado em 10.000 dólares (cerca de 9.600 euros) por conduta antidesportiva, além de ter também sido advertido duas vezes por abuso de bola pelo árbitro de cadeira Damien Dumusois.

Já Kyrgios, 40.º do ranking, foi sancionado por uma obscenidade audível, em 4.000 dólares (aproximadamente 3.600 euros) naquela que foi a segunda multa do australiano no ‘major’ londrino, depois de ter sido punido em 10.000 dólares por ter cuspido na direção de um espetador, que, segundo ele, o estava a incomodar.