A organização do torneio de Wimbledon vai banir os tenistas russos e bielorrussos da próxima edição do torneio na sequência da invasão da Ucrânia, segundo está a avançar o jornal The Times. Uma decisão que, a confirmar-se, afastaria tenistas bem classificados nos rankings ATP e WTA, como os russos Daniil Medvedev, Andrey Rublev ou Anastasia Palvlyuchenkova, bem como os bielorrussas Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka.

Os tenistas russos e bielorrussos têm podido continuar a competir nos eventos organizados pela ATP WTA depois da invasão da Ucrânia, mas sob uma bandeira neutra, mas os organizadores de Wimbledon estão determinados em elevar as sanções e pretendem deixar mesmo os tenistas russos e bielorrussos de fora, o que já levou a uma reação do Kremlin.

O governo russo considera que o banimento dos tenistas russos prejudica o próprio torneio e é «inaceitável». «Tendo em conta que a Rússia é uma potência no ténis, a organização (que tomar essa decisão) sofrerá com isso», referiu o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em videoconferência. «Tornar os desportistas reféns de intrigas políticas é inaceitável. Espero que os jogadores não percam a forma», acrescentou ainda o porta-voz russo.

Os tenistas russos têm evitado pronunciar-se sobre a invasão da Ucrânia. Andrey Rublev ainda rabiscou numa câmara «não à guerra» quando estava a competir no Dubai, logo no início da invasão. Medvedev, atualmente a recuperar de uma operação a uma hérnia, também fez um curto comentário. «Quero paz no mundo inteiro», referiu, mas sem condenar expressamente a intervenção da Rússia na Ucrânia.

A bielorrussa Victoria Azarenka, antiga número um mundial, tem sido a que tem falado mais abertamente sobre o assunto. «É de partir o coração o número de pessoas inocentes que foram afetadas e continuam a ser afetadas com tanta violência. Sempre conheci os ucranianos e os bielorrussos como povos amigos e cooperantes. É difícil testemunhar esta separação violenta que está acontecer», referiu Azarenka.

O próximo torneio de Wimbledon começa a 27 de junho e a final está prevista para 10 de julho.