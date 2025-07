Alexander Zverev perdeu frente a Arthur Rinderknech e disse adeus ao torneio de Wimbledon, de forma surpreendente, logo na primeira ronda.

O tenista alemão (terceiro no ranking ATP) saiu derrotado em cinco sets frente ao 72.º do mundo, com os parciais de 6-7, 7-6, 3-6, 7-6 e 4-6, num jogo que durou quatro horas e 40 minutos. Na próxima ronda, Rinderknech vai defrontar Cristian Garin, número 110 do ranking.

Recorde-se que também esta terça-feira, Jaime Faria foi também eliminado do terceiro «Grand Slam» da temporada, após perder por 3-0 frente a Lorenzo Sonego.