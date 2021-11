Garbiñe Muguruza tornou-se, na última madrugada, na primeira espanhola a vencer as Finais da WTA, ao derrotar Anett Kontaveit em dois sets na final que decorreu em Guadalajara, no México.

A espanhola, número seis da classificação mundial, impôs-se à oitava do raking, com os parciais 6-3 e 7-5.

Depois de três anos afastada dos dez primeiros lugares, Muguruza, que venceu em Roland Garrosem 2016 e Wimbledon em 2017, fecha da melhor forma a competição deste ano, em que tinha obtido duas vitórias no Dubai e em Chicago.

A competição realizada no piso rápido da cidade mexicana é a última da temporada e reúne as oito melhores tenistas do ano.