A derrota frente Aryna Sabalenka interrompeu uma sequência de 10 vitórias consecutivas de Qinwen Zheng em Paris, onde há sensivelmente um ano se sagrou campeã olímpica, e impediu a tenista chinesa de atingir, pela primeira vez, as meias-finais de Roland Garros.

Após o encontro, a frustração da atual número 7 da hierarquia mundial centrou-se nos habituais gritos de Sabalenka sempre que bate na bola, uma imagem de marca da bielorrussa. «Como é possível gritar quando bate na bola e, depois, quando é a minha vez de o fazer? Podia ter jogado melhor, mas temos de mudar essa regra. Da próxima vez que jogarmos, também vou gritar», prometeu Zheng.

Aryna Sabalenka, líder do ranking WTA, venceu a partida em dois sets (7-6 e 6-3) e marca encontro, nas meias-finais, com a quatro vezes vencedora de Roland Garros, Iga Swiatek (5.ª), que derrotou, também esta terça-feira, a ucraniana Elina Svitolina (14.ª) pelos parciais de 6-1 e 7-5.

Na quarta-feira disputam-se os restantes duelos dos quartos de final do Major parisiense. A russa Mirra Andreeva (6.ª) defronta a grande surpresa da prova, Lois Boisson (361.ª), antes do duelo entre as norte-americanas Madison Keys (8.ª) e Coco Gauff (2.ª).