Alexsander Zverev conquistou, no torneio Roland Garros, o primeiro «Grand Slam» da carreira, ao bater o italiano Flavio Cobolli. Ora, na conferência de imprensa após o jogo, o alemão confessou estar «um pouco bêbedo».

É certo que, aos 29 anos e depois de três finais perdidas, Zverev terá muito para festejar. Num momento engraçado, o tenista confessa a «festa dura».

Ora veja:

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