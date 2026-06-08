Tenis
Há 26 min
Zverev festeja título de Roland Garros em grande: «Já estou um pouco bêbedo»
Tenista alemão conquistou o primeiro «Grand Slam» da carreira ao bater Flavio Cobolli na final em Paris
AL
Tenista alemão conquistou o primeiro «Grand Slam» da carreira ao bater Flavio Cobolli na final em Paris
AL
Alexsander Zverev conquistou, no torneio Roland Garros, o primeiro «Grand Slam» da carreira, ao bater o italiano Flavio Cobolli. Ora, na conferência de imprensa após o jogo, o alemão confessou estar «um pouco bêbedo».
É certo que, aos 29 anos e depois de três finais perdidas, Zverev terá muito para festejar. Num momento engraçado, o tenista confessa a «festa dura».
Ora veja:
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