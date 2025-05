Esta quinta-feira ficou a saber-se que o Cardeal Robert Prevost é o sucessor de Francisco como Papa da Igreja Católica.

Como nem todos puderam estar na Praça de S. Pedro para conhecer o novo Sumo Pontífice a organização do Masters 1.000 de Roma arranjou uma forma curiosa de anunciar aos presentes que havia novo Papa.

Foi então que a imagem de Leão XIV surgiu nos excrãs gigantes do Court central durante uma pausa no encontro entre Jacob Fearnley e Fabio Fognini na primeira ronda da competição.

A eleição de um Papa que é conhecido admirador de ténis suscitou desde já comentários a Stefanos Tsitsipas, atual número 19 do ranking ATP.

«Trocar umas bolas com o Papa? Porque não? Sinto que figuras como esta talvez possam ensinar coisas aos humanos. Sinto-me com sorte por estar aqui quando foi anunciado», disse o tenista grego depois de vencer o seu jogo na segunda ronda da competição em declarações à Associated Press.

Veja aqui o momento: