VÍDEO: pede para jogar de manhã em Roland Garros para poder ver a Champions
Organização atendeu às preces do jovem Moïse Kouamé, que vai defrontar Alejandro Tabilo ao início da tarde de sábado
Organização atendeu às preces do jovem Moïse Kouamé, que vai defrontar Alejandro Tabilo ao início da tarde de sábado
Aos 17 anos, Moïse Kouamé [318.º no ranking ATP] tornou-se numa das figuras da atual edição do Grand Slam de Roland Garros ao apurar-se para a terceira ronda, depois de ter recebido um convite da organização para participar na edição 2026 do torneio parisiense.
O momento é de orgulho, claro, mas Kouamé não deixa de pensar no seu PSG, que no sábado defronta o Arsenal na final da Liga dos Campeões. E quer muito ver o jogo!
«Posso vir ter de pedir para jogar de manhã, amanhã [sábado]», frente a Alejandro Tabilo [36.º], brincou o jovem francês, à TNT Sports.
Mais a sério, explicou: «Quero muito ver a final, é um jogo muito importante para o PSG e para mim, como adepto do clube. Mas se jogar à mesma hora, sei que o PSG vai fazer a sua parte. Por isso, não vai ser um problema.»
A organização de Roland Garros parece ter dado ouvidos ao “pedido” de Kouamé, agendando o duelo com Tabillo para o início da tarde [nunca antes das 13h00].