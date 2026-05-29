Aos 17 anos, Moïse Kouamé [318.º no ranking ATP] tornou-se numa das figuras da atual edição do Grand Slam de Roland Garros ao apurar-se para a terceira ronda, depois de ter recebido um convite da organização para participar na edição 2026 do torneio parisiense.

O momento é de orgulho, claro, mas Kouamé não deixa de pensar no seu PSG, que no sábado defronta o Arsenal na final da Liga dos Campeões. E quer muito ver o jogo!

«Posso vir ter de pedir para jogar de manhã, amanhã [sábado]», frente a Alejandro Tabilo [36.º], brincou o jovem francês, à TNT Sports.

Mais a sério, explicou: «Quero muito ver a final, é um jogo muito importante para o PSG e para mim, como adepto do clube. Mas se jogar à mesma hora, sei que o PSG vai fazer a sua parte. Por isso, não vai ser um problema.»

A organização de Roland Garros parece ter dado ouvidos ao “pedido” de Kouamé, agendando o duelo com Tabillo para o início da tarde [nunca antes das 13h00].