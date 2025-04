Nuno Borges garantiu esta terça-feira a passagem à segunda ronda do Masters 1000 de Monte Carlo, após a desistência de Holger Rune, 10.º cabeça de série, no segundo set.

O tenista português, 43.º do ranking da ATP, venceu o primeiro set, por 6-2, e estava na frente no segundo, por 3-0. Nesse momento, aos 43 minutos, o dinamarquês, 12.º do mundo, abandonou o encontro por alegada doença.

Na segunda ronda, Nuno Borges vai encontrar o espanhol Pedro Martínez (51.º).