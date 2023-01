Rafael Nadal anunciou que a lesão sofrida na quarta-feira no duelo no Open da Austrália com Makenzie McDonald, que perdeu em três sets, vai obrigá-lo a um tempo de recuperação estimado entre seis e oito semanas.

«Fiz exames médicos após a minha derrota de ontem [quarta-feira]. A IRM [imagem de ressonância magnética] mostrou uma lesão de segundo grau no músculo iliopsoas da minha perna esquerda. Agora vou descansar e fazer terapia anti-inflamatória. O tempo normal de recuperação é de seis a oito semanas», escreveu o tenista espanhol nas redes sociais.

Campeão em título do primeiro Grand Slam da época, Nadal foi eliminado logo na segunda ronda. O problema físico começou a evidenciar-se na reta final do segundo set.

A lesão pode deixá-lo em risco de falhar os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, dois dos principais torneios antes do arranque da temporada de terra batida, na qual no maiorquino deverá depositar todas as fichas para conquistar Roland Garros pela 15 (!) vez na carreira.

Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas. pic.twitter.com/xwcKSyTzhp — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 19, 2023

