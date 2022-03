O grego Stefanis Tsitsipas, número cinco do ranking ATP, foi eliminado na terceira ronda do Masters 1.000 de Indian Wells, o que significa que Rafael Nadal é agora o único tenista do top 5 mundial no torneio norte-americano.

O espanhol, quarto do ranking, bateu na segunda-feira o britânico Daniel Evans, 29.º na hierarquia da ATP, por 7-5 e 6-3, após uma hora e 43 minutos.

Nadal é o único dos cinco primeiros favoritos a seguir para os oitavos de final, uma vez que Tsitsipas, quinto pré-designado, foi afastado pelo norte-americano Jenson Brooksby, número 43 do mundo, por 6-1, 3-6 e 2-6.

Também esta segunda-feira, o russo Daniil Medvedev, que há duas semanas destronou o sérvio Novak Djokovic da liderança do ranking, foi eliminado pelo francês Gael Monfils, 28.º jogador mundial, por 6-4, 3-6 e 1-6.

Já no domingo, o alemão Alexander Zverev, terceiro na classificação da ATP, foi eliminado na estreia em Indian Wells, pelo norte-americano Tommy Paul, 39.º do ranking, por 2-6, 6-4 e 6-7 (2-7).