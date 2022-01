A campeã em título está fora do Open da Austrália. Naomi Osaka perdeu frente Amanda Anisimova em três sets pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-7.



A nipónica entrou bem no encontro e quebrou a norte-americana logo no jogo inaugural. A 14.ª pré-designada manteve a diferença no marcador e fechou facilmente o primeiro parcial.



No entanto, Anisimova confirmou a subida de nível do fim do primeiro set e venceu a segunda partida por 6-3, quebrando o saque da adversária ao quarto jogo. Foi preciso recorrer a super tie-break: a norte-americana, 60.º da hierarquia mundial, superou Osaka por 10-5.



A vencedora do Open da Austrália de 2021 vai sair do top 80 (!) no fim do torneio.



Anisimova vai bater-se com Ash Barty nos oitavos de final. A número um mundial superou sem dificuldades a italiana Camila Giorgi por 6-2 e 6-3. A australiana está em grande forma e continua ainda sem perder qualquer jogo de serviço no torneio.



Nos jogos disputados esta madrugada, nota para Victoria Azarenka. A antiga vencedora do torneio arrasou Elina Svitolina em dois sets: 6-0 e 6-2. Já a espanhola Paula Badosa precisou de três partidas para superar Marta Kostyuk por 6-2, 5-7 e 6-4.