O norte-americano Nick Bollettieri, considerado um dos treinadores mais importantes da história do ténis e responsável pela formação de vários líderes do ranking mundial, morreu no domingo, aos 91 anos.

Bollettieri treinou as irmãs Venus e Serena Williams, Monica Seles, Martina Hingis e Maria Sharapova, que atingiram todas a liderança do circuito feminino. Na hierarquia masculina, teve como pupilos Andre Agassi, Boris Becker, Jim Courier e Marcelo Rios.

Os métodos revolucionários de Bollettieri, que também era conhecido pela elevada exigência que impunha no treino, levaram muitos praticantes a procurar a sua academia, criada em 1978 na Florida, entre os quais alguns portugueses, como Gastão Elias e Michelle Larcher de Brito.