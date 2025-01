O tenista sérvio Novak Djokovic recebeu o pedido de desculpas de um apresentador, após o mesmo ter proferido comentários a denegrir o sérvio.

«O Novak reconhece que o pedido de desculpas foi público, como solicitado (…) e vai agora seguir em frente e concentrar-se no seu próximo encontro», informou, esta segunda-feira, a Tennis Australia, responsável pela organização do primeiro major da temporada.

No domingo, Djokovic triunfou sobre o checo Jiri Lehecka (29.º ranking ATP), por 6-3, 6-4 e 7-6 (7-4), e não deu a habitual e obrigatória entrevista no court devido às declarações do apresentador Tony Jones, no canal australiano Channel 9, um dos emissores oficiais do torneio.

As palavras em questão foram proferidas enquanto fãs do sérvio estavam em ambiente de festa. «Novak, ele é sobrevalorizado, Novak é um fracassado, Novak, expulsem-no», disse o apresentador, em declarações em que alude indiretamente também aos problemas com as autoridades australianas, em 2022, quando foi deportado do país e falhou o Open da Austrália por não estar vacinado contra a covid-19.

Jones também pediu desculpas, assim como o Channel 9. «O Nine gostaria de pedir desculpas a Novak Djokovic por qualquer ofensa causada, por comentários feitos durante uma recente transmissão. Nenhum dano foi pretendido para Novak, nem para os seus fãs», referiu o canal, em nota oficial. Já Jones entendeu que o que fez foi uma «brincadeira», mas que pediu desculpas ao perceber que Djokovic e a sua comitiva se sentiram incomodados com o que disse.

«Eu considerei isso humor, consistente com a maioria das coisas que eu faço. Dito isso, fui informado na manhã de sábado pela Tennis Australia, através da equipa de Djokovic, que a equipa de Djokovic não estava nada feliz com os comentários», disse Tony Jones, antes da jornada desta segunda-feira no torneio. «Como tal, imediatamente contactei a equipa de Djokovic e pedi-lhes desculpa. Peço desculpa se ele sentiu que o desrespeitei», frisou.

O próximo encontro de Novak Djokovic será contra o espanhol Carlos Alcaraz, na terça-feira, para os quartos de final. Está previsto para começar às 09h30 (hora de Portugal Continental).