Novak Djokovic derrotou Matteo Berrettini na final de Wimbledon e conquistou o 20.º Grand Slam da carreira, igualando os registos históricos de Roger Federer e Rafael Nadal.



No All England Club, o número um sérvio escreveu mais um capítulo na história do ténis apesar de ter perdido a primeira partida frente ao italiano por 7-6 (4). O número nove da hierarquia mundial chegou à final do major londrino num ciclo de 11 vitórias seguidas em relva e surpreendeu o líder da hierarquia mundial.



Depois de ter desperdiçado a vantagem de 5-2 no primeiro set, Djokovic quebrou por duas vezes o saque do transalpino no arranque da segunda partida e fechou por 6-4. A história do terceiro set foi semelhante com a diferença que Djoko salvou três break points, triunfando novamente por 6-4.



No quarto set Berrettini quebrou no sétimo e nono jogos de serviço e viu Djokovic vencer o set por 6-3 e conquistar Wimbledon pela sexta vez na carreira, a terceira de forma consecutiva.



Djokovic, que já havia conquistado o Open da Austrália e Roland Garros, pode acabar o ano com todos os Grand Slams conquistados algo que já não acontece desde 1969 (consegui-o Rod Laver). De resto, este título de Wimbledon tem um significado especial, pois permitiu ao sérvio igualar Federer e Nadal com 20 títulos do Grand Slam.