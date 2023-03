Já era mais ou menos conhecido, mas agora é oficial: Novak Djokovic não vai participar no Masters 1000 de Indian Wells, para muitos considerado o maior torneio da temporada de ténis, com exceção dos quatro Grand Slams.

No passado sábado, Rick Scott, senador da Flórida, já havia revelado que o pedido de isenção médica pedido pelo número um do mundo havia sido negado, e por isso o tenista não podia entrar no país.

Não houve mais desenvolvimentos e na madrugada desta segunda-feira, a própria organização de Indian Wells anunciou que Nole desistiu do torneio. Carlos Alcaraz passa assim a ser o primeiro cabeça de série.

Refira-se que Novak Djokovic recusou vacinar-se contra a covid-19, e por isso estava impedido de entrar nos Estados Unidos da América. O sérvio tentou o tal pedido de isenção médica, o qual foi recusado.

De resto, Djokovic vai falhar também o Masters 1000 de Miami, que decorre de 19 de março a 2 de abril, logo a seguir a Indian Wells.

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open.



With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7