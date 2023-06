Número um do mundo, Carlos Alcaraz apurou-se esta sexta-feira para os oitavos de final de Roland Garros, ao vencer, de forma tranquila, o canadiano Denis Shapovalov (3-0).

O tenista espanhol arrasou no primeiro parcial, por 6-1, mas teve de aplicar-se no segundo: esteve com um break de desvantagem e triunfou por 6-4. No derradeiro set, ganhou por 6-2.

Na próxima ronda, Alcaraz vai defrontar o italiano Lorenzo Musetti.

Ainda no quadro masculino do segundo Grand Slam da temporada de ténis, Novak Djokovic também «despachou» em três sets o Espanhol Alejandro Davidovich Fokina, mas foi obrigado a trabalhos mais forçados.

Os dois primeiros sets só foram decididos no tiebreak, por 7-6(4) e 7-6(5). O último foi mais tranquilo e o sérvio, número três do mundo, superiorizou-se por 6-2.

Apesar do triunfo, Nole deixou sinais preocupantes, já que foi apresentando algum desconforto na perna ao longo do encontro e chegou a pedir assistência médica durante o mesmo.

Nos oitavos de final, Djokovic vai ter pela frente o chileno Juan Pablo Varillas.

No quadro feminino, a número dois do mundo, Aryna Sabalenka, venceu de forma tranquila a russa Kamilla Rakhimova, por 2-0.

Sabalenka, vencedora do Open da Austrália, «despachou» a adversária, 82.º do ranking, com um duplo 6-2.

Para Sabalenka, segue-se agora a norte-americana Sloane Stephens.

Surpreendente foi a derrota de Jesse Pegula, número três do mundo, frente a Elise Mertens, também por 2-0.

A tenista belga arrasou Pegula por 6-1 e 6-3, ao cabo de apenas uma hora e 22 minutos.