Novak Djokovic foi impedido de disputar o Open da Austrália por não estar vacinado contra a covid-19. O sérvio ouviu duras críticas e viu muitos dedos serem-lhe apontados. Carlos Moyá, treinador de Rafa Nadal, foi a mais recente personalidade do ténis a pronunciar-se sobre o tema, considerando que o número um mundial tem a carreira em risco se não se vacinar.



«Não acredito que o Djokovic seja antivacinas. Ele defende que há o direito de escolher, mas agora encontra-se numa situação complicada. Não acho que a sua postura tenha mudado por causa da vitória do Rafa [na Austrália]. O que é evidente é que se não se vacinar, vai ficar fora da batalha que há tanto tempo está a travar. Penso que será muito difícil para ele jogar nos torneios do Grand Sam se não for vacinado e a sua carreira correrá sério perigo», disse, aos microfones da «Onda Cero».



O antigo tenista confessou acreditar que Nadal não se ficará pelos 21 majors.



«Sou otimista e não acho que o Open da Austrália tenha sido o última Grand Slam que Rafa ganha. Vai ser um dos favoritos para conquistar Roland Garros se estiver saudável. Esse torneio é o seu grande objetivo agora», frisou.