Ténis: Djokovic na segunda ronda do US Open
Sérvio afasta o jovem norte-americano Learner Tien
Novak Djokovic qualificou-se para a segunda ronda do Open dos Estados Unidos, na noite de domingo, ao vencer o jovem norte-americano Learner Tien, em três parciais, num encontro de duas horas e 25 minutos.
O sérvio, de 38 anos, venceu o primeiro set por 6-1. Já o segundo, foi mais equilibrado, mas o veterano levou a melhor sobre o tenista de 19 anos (50.º no ranking da ATP) no "tie break", vencendo por 7-6 (7-3). No terceiro e último parcial, o número sete do mundo venceu por 6-2.
Na segunda ronda, Djokovic vai defrontar o também norte-americano Zachary Svajda, 145.º mundial, que afastou o húngaro Zsombor Piros (156.º).
