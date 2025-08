Novak Djokovic confirmou, esta segunda-feira, a desistência do Masters 1000 de Cincinnati.

O tenista sérvio, que não participa em qualquer torneio desde Wimbledon, vai marcar presença no US Open, sem qualquer tipo de preparação em termos oficiais. Esta é a terceira vez que Djokovic não disputa a competição de Cincinnati, depois das ausências em 2017 e 2022. Em ambas as ocasiões, acabou por também não estar no US Open.

Recorde-se que a última vez que jogou perante os adeptos foi nas «meias» de Wimbledon, acabando por sair derrotado frente a Jannik Sinner (3-0). O último «Grand Slam» da temporada tem início marcado para 24 de agosto, em Nova Iorque.