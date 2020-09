Novak Djokovic, número um do ranking mundial, qualificou-se para a quarta ronda do US Open, depois de vencer o alemão Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 e 6-1.

O tenista sérvio, o grande favorito à vitória no Open dos Estados Unidos, dada a ausência de Rafael Nadal, campeão em título, e Roger Federer em Nova Iorque, precisou de apenas uma hora e 42 minutos para derrotar Jan-Lennard Struff, 29.º do ranking mundial.

O tenista sérvio vai agora defrontar o tenista espanhol Pablo Carreno Busta na quarta ronda do torneio.

Já Stefanos Tsitsipas foi eliminado na terceira ronda ao perder com o croata Borna Coric por 7-6 (7-2), 4-6, 6-4, 5-7 e 6-7 (4-7).

O tenista grego, campeão do Estoril Open em 2019, e atual sexto classificado do ranking ATP venceu o primeiro e terceiro sets tendo sido derrotado no derradeiro quinto e último set.

Borna Coric, 32.º da hierarquia mundial, conseguiu derrotar o jovem grego de 22 anos, quarto cabeça de série do torneio, numa partida que durou quatros horas e 36 minutos.

O tenista croata Borna Coric segue assim para a quarta ronda do Grand Slam norte-americano onde vai defrontar o australiano Jordan Thompson, 63.º do ranking mundial.

Também o tenista alemão Alexander Zverev assegurou a presença na quarta ronda, ao vencer o francês Adrian Mannarino por 6-7 (6-4), 6-4, 6-2 e 6-2.

O sétimo da hierarquia mundial teve de jogar quarto sets e precisou e duas horas e 52 minutos para vencer Adrian Mannarino, 39.º do ranking mundial.

O germânico, de 23 anos, e quinto cabeça de série do Grand Slam norte-americano vai agora defrontar na quarta ronda o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 99.º da hierarquia mundial.