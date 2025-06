Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda de pares do torneio de Eastbourne, esta segunda-feira, ao lado do norte-americano Marcos Giron.

O duo luso-americano, que vai disputar Wimbledon, foi derrotado frente ao belga Joran Vliegen e ao uruguaio Ariel Behar, por 6-2 e 6-4, em uma hora e quatro minutos.

Nuno Borges, número 37 do ranking mundial, inicia na terça-feira o percurso em singulares, no torneio de Eastbourne, tendo encontro marcado com o britânico Jack Pinnington Jones (282.º).