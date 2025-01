O tenista português Nuno Borges garantiu esta quarta-feira a passagem à terceira ronda do Open da Austrália, ao derrotar o australiano Jordan Thompson, 27.º cabeça de série, em três sets (6-3, 6-2, 6-4).

Em declarações após a partida, o atleta de 27 anos mostrou-se satisfeito com a evolução do seu jogo e revelou que abordará o próximo desafio, contra Carlos Alcaraz, sem pressão.

«Foi um bom jogo da minha parte. Sem dúvida, melhor do que a primeira ronda, senti que as sensações estavam lá», analisou Borges, após triunfar em 1.47 horas, no terceiro maior palco de Melbourne Park.

Apesar do nervosismo de jogar num estádio maior do que o habitual, o número um português destacou a sua capacidade de gerir as emoções.

«Era um estádio grande, não acontece todos os dias. Consegui fazer um jogo muito bom e estou muito contente pelo resultado.»

O jogador natural da Maia estende, assim, o seu excelente início de temporada, depois de ter alcançado as meias-finais em Auckland, e enfrentará agora o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro classificado do ranking mundial.

Sobre o espanhol, Borges reconheceu o talento e a fama do jovem de 21 anos, que está em busca de completar o Grand Slam de carreira.

«Toda a gente sabe do que ele é capaz e do que já fez. Contra o ‘Carlitos’, vou jogar sem pressão e tentar trazer o meu melhor ténis, procurando deixá-lo o mais desconfortável possível.»

Além do percurso em singulares, Nuno Borges, que fez história no ano passado ao ser o primeiro português a alcançar os oitavos de final do Open da Austrália, prepara-se para iniciar a campanha na vertente de pares, ao lado de Francisco Cabral.