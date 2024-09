Más notícias para Portugal. Nuno Borges lesionou-se e é baixa portuguesa na eliminatória da Taça Davis, frente à Noruega. A informação foi avançada pelo site Raquetc, confirmando uma lesão no pulso esquerdo do número um nacional.

«Não era o que queríamos, mas infelizmente neste momento o Nuno não se sente em condições de jogar. No último mês tem vindo a sofrer um bocadinho com algumas dores no pulso esquerdo e esta semana acabámos por perceber que não estava em condições para competir. Estamos a fazer alguns exames médicos para ver se será possível contar ou não com ele mais à frente na eliminatória e sei que vai ser difícil, mas se for possível obviamente gostaria de contar com ele», informou Rui Machado, capitão português.

Henrique Rocha vai ocupar o lugar de Nuno Borges no primeiro jogo contra Casper Rudd, 9.º lugar do ranking da ATP.

Apesar da lesão, o tenista maiato ainda pode ser opção para os restantes dias, isto se conseguir recuperar.

Esta sexta-feira, Jaime encontra Nicolai Budkov Kjaer, enquanto que Henrique Rocha mede forças com Casper Ruud.