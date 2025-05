O tenista português Nuno Borges venceu no domingo o francês Kyrian Jacquet, na primeira ronda do famoso torneio de Roland-Garros. Isso valeu-lhe a passagem à segunda ronda, onde vai defrontar o norueguês Casper Ruud.

Borges mostrou nesta segunda-feira «orgulho» em defrontar o sétimo classifcado do ranking ATP e «um dos melhores jogadores de terra batida», afirmou em entrevista à agência Lusa.

«Sabia que à melhor de cinco sets tudo é possível nestes cenários e fico orgulhoso por encontrar maneira de acreditar, set a set, que podia ir buscar a vitória. Sabia que ainda havia muito para jogar e que teria de continuar até o conseguir quebrar», confessou o maiato.

O número um nacional e 41 mundial, de 28 anos, travou no domingo uma longa e equilibrada batalha com o 'qualifier' gaulês (151.º ATP) e só ao fim de três horas e 38 minutos, já depois da meia-noite em Paris, conseguiu encerrar o duelo com os parciais de 3-6, 6-7 (3-7), 6-4, 6-3 e 6-3.

«Para já, está tudo tranquilo. Estou dorido e cansado, mas felizmente tenho tempo até ao próximo encontro. Hoje, vou focar-me só nisso, em fazer por ficar pronto para o próximo desafio», assegurou.

O norueguês Casper Ruud foi duas vezes finalista na terra batida parisiense, em 2022 e 2023. Eliminou nesta segunda o espanhol Albert Ramos-Viñolas (248.º ATP), por 6-3, 6-4 e 6-2.

«O Casper é dos melhores jogadores em terra batida do momento. Vou tentar desfrutar do momento e procurar jogar o meu melhor. Vai ser dos maiores desafios da minha carreira. No nosso outro encontro tive imensas dificuldades ao defrontá-lo. Não estou à espera que seja mais fácil desta vez, até porque vai ser à melhor de cinco sets», sublinhou, referindo-se à derrota no ATP 250 de Los Cabos, em 2024.

O segundo encontro entre Borges, para já único representante nacional com lugar garantido na fase seguinte da prova, após a eliminação de Jaime Faria no domingo, e Casper Ruud está previsto para quarta-feira, um dia depois de Henrique Rocha, terceiro português no quadro principal, disputar a ronda inaugural com o georgiano Nikoloz Basilashvili.