Nuno Borges fez história esta segunda-feira ao apurar-se para a segunda ronda de Wimbledon, mas o tenista português destaca o «significado especial» do triunfo sobre Francisco Cerundolo, recordando o incidente de 2023.

Na altura, o luso saiu lesionado e acabou eliminado na ronda inaugural do torneio. Ora, Nuno Borges acabou por se «redimir» e mostrou-se muito feliz por conseguir um apuramento histórico para a próxima fase do terceiro «Grand Slam» da temporada.

«Estou muito contente, acima de tudo. Acho que foi um desafio ultrapassado, sem dúvida, não só pelo adversário que tinha pela frente, mas também pela relva e Wimbledon, um torneio em que ainda não tinha conseguido ser feliz e que tem um grande significado», começou por referir.

«O final do encontro até foi bastante emocionante para mim, porque há dois anos tinha jogado com o Francisco Cerundolo e lesionei-me. Portanto, sem dúvida, teve um significado especial poder ultrapassar aquele desafio, na catedral do ténis, num dia extremamente quente. Foi uma batalha desde o início», acrescentou.