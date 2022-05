Nuno Borges garantiu nesta quinta-feira o acesso ao quadro principal de singulares masculinos de Roland Garros, ao derrotar o húngaro Zsombor Piros em três ‘sets’, na terceira e última ronda do ‘qualifying’ do ‘major’ parisiense.

No derradeiro encontro da fase de qualificação, o maiato de 25 anos impôs-se ao 189.º tenista do ‘ranking’ ATP com os parciais de 3-6, 6-2 e 6-1, em uma hora e 45 minutos.

Na sua estreia em torneios do ‘Grand Slam’, o número dois nacional e 126.º jogador mundial junta-se a João Sousa, o único português que teve entrada direta.