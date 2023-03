O português Nuno Borges alcançou a melhor classificação no ranking mundial de ténis, ao ascender ao 80.º lugar da lista divulgada esta segunda-feira e que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

O tenista luso, de 26 anos, subiu cinco posições na hierarquia ATP.

Natural da Maia, Nuno Borges, disputou pela primeira vez uma prova de categoria 500, tendo sido eliminado na quinta-feira pelo dinamarquês Holger Rune, número oito do mundo.

Nuno Borges reforçou o estatuto de melhor português. João Sousa desceu um lugar, para o 148.º, enquanto Frederico Silva (226.º), Gastão Elias (230.º, com uma subida de 18 posições) e João Domingues (283.º) estão ainda mais longe.

Djokovic, que na semana passada se tinha tornado o tenista com maior número de semanas no comando do ranking, com 378, superando a alemã Steffi Graf (377), dilatou o recorde, mantendo-se à frente do espanhol Carlos Alcaraz e do grego Stefanos Tsitsipas, segundo e terceiro colocados, respetivamente.

O norueguês Casper Ruud permanece em quarto, à frente do norte-americano Taylor Fritz, enquanto o russo Daniil Medvedev subiu ao sexto, por troca com o compatriota Andrey Rublev. O espanhol Rafael Nadal (nono) e o canadiano Felix Auger-Aliassime fecham o top 10.

Na hierarquia feminina não se registaram mexidas entre as 10 melhores tenistas mundiais, com a polaca Iga Swiatek a manter-se na liderança.