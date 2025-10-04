Ténis: Nuno Borges avança para a terceira ronda em Xangai
Tenista português derrotou o australiano Aleksandar Vukic por 2-0
Tenista português derrotou o australiano Aleksandar Vukic por 2-0
Nuno Borges garantiu esta manhã a presença na terceira ronda do ATP de Xangai ao superar o australiano Aleksandar Vukic por 2-0.
Após ter vencido Van De Zandschulp nos 64 avos de final, estava previsto que Borges jogasse contra Stefanos Tsitsipas. Todavia, o grego desistiu da prova à última hora, alegando uma lesão na perna. Na qualidade de «lucky loser», Aleksandar Vukic foi repescado e substituiu o número 28 do ranking da ATP.
O número um português controlou o encontro, que durou 1h43. O primeiro set foi decidido no tie-break por 9-7, enquanto o segundo set foi fechado com um único break, sem dar hipótese ao adversário.
Com esta vitória, Borges vai medir forças na próxima ronda com o vencedor do duelo entre o russo Karen Khachanov, 10.º do mundo, e o chinês Juncheng Shang, numa partida relativa aos 16 avos de final.