Nuno Borges venceu esta segunda-feira o francês Terence Atmane, por 2-0, na primeira ronda do ATP 250 de 's-Hertogenbosch, nos Países Baixos.

No arranque da preparação para Wimbledon, o tenista luso conquistou uma vitória limpa, sem perder qualquer jogo de serviço, num jogo equilibrado que só contou com dois breaks, ambos do português.

Nuno Borges, número 50 do ranking ATP, fechou assim o triunfo frente a Atmane, número 53 do mundo, com parciais de 6-4 e 6-4 (uma hora e sete minutos) e segue para os oitavos de final, onde vai enfrentar o vencedor do encontro entre Marin Cilic e Denis Shapovalov.