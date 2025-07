O português Nuno Borges caiu na terceira ronda Wimbledon, esta sexta-feira, ao ser derrotado em cinco sets pelo russo Karen Khachanov.

O número um nacional e 37.º jogador mundial usou um laço preto no chapéu em homenagem a Diogo Jota e André Silva. Borges chegou a liderar o quinto set por 5-2, mas acabou afastado pelo 20.º classificado do ranking ATP, ao fim de três horas e 48 minutos. O russo levou a melhor pelos parciais de 7-6 (8-6), 4-6, 4-6, 6-3 e 7-6 (10-8) na relva londrina.

Com o afastamento de Borges, Portugal deixa de estar representado no quadro de singulares do terceiro Grand Slam da época. O tenista luso também não conseguiu igualar o feito de João Sousa, o único português a chegar aos oitavos em Wimbledon (2019).