Acabou o ATP 500 do Dubai para Nuno Borges. O número um português foi eliminado, esta quarta-feira, nos oitavos de final do torneio frente ao canadiano Félix Aunger-Aliassime

O português conquistou o primeiro set por 4-6, após uma quebra no serviço do canadiano, mas Aunger-Aliassime, número 21.º do ranking ATP, levou a melhor vencendo os dois últimos por 6-3 e 7-5. A partida demorou duas horas e vinte minutos.

Recorde-se que Nuno Borges venceu o primeiro encontro do torneio frente ao francês Arthur Fils, 19.º do ranking, pelos parciais 6-2 e 6-1, uma das «melhores vitórias da carreira».