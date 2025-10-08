Nuno Borges foi eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai, na China.

O tenista português, 51.º do ranking, escorregou frente ao sétimo do mundo, De Minaur, em dois sets, com os parciais de 7-5 e 6-2. A partida demorou uma hora e 48 minutos.

Deste modo, nos quartos de final, o australiano vai encontrar o vencedor da partida entre Daniil Medvedev e Learner Tien.

