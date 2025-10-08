Ténis
Há 1h e 49min
Ténis: Nuno Borges cai nos oitavos de final do Masters de Xangai
Tenista português não consegue vencer De Minaur
TB
Tenista português não consegue vencer De Minaur
TB
Nuno Borges foi eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Xangai, na China.
O tenista português, 51.º do ranking, escorregou frente ao sétimo do mundo, De Minaur, em dois sets, com os parciais de 7-5 e 6-2. A partida demorou uma hora e 48 minutos.
Deste modo, nos quartos de final, o australiano vai encontrar o vencedor da partida entre Daniil Medvedev e Learner Tien.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS